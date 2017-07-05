В России создадут базу данных о страховании имущества от рисков ЧС

Такое поручение правительству и Центробанку дал президент РФ Владимир Путин.

Текст опубликован на сайте Кремля. Владимир Путин поручил до 1 сентября представить предложения по созданию единой базы данных, содержащей сведения о действующих договорах страхования имущества граждан и юрлиц от рисков чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

К президенту во время прямой линии обратилась жительница села Краснокумского Ставропольского края. Она пожаловалась, что ее дом был затоплен во время наводнения в мае, но она не смогла получить вовремя компенсацию. Позднее президент поддержал предложение главы МЧС Владимира Пучкова предоставить министерству функцию контроля за выплатой гражданам компенсаций за ущерб, нанесенный в результате чрезвычайных ситуаций, пишет «Коммерсантъ».

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