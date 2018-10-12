В России создадут единую автоматизированную базу агрегаторов такси

Об этом стало известно в ходе конференции «Такси 2018. Трансформация», которая прошла 11-12 октября в Сочи.

«В ближайшей перспективе будет создана автоматизированная база агрегаторов такси. Эта система заставит объединить всех, кто называется службой заказа такси по России», — рассказал член комитета Госдумы по строительству и транспорту Александр Старовойтов.

По словам депутата, каждый субъект РФ сможет подключиться к этой базе. Цель ее создания — максимальная цифровизация отрасли.

«Мы хотим максимально уйти в цифровизацию. Это делается, чтобы пассажир при виде подъехавшего такси с шашечками, сразу понимал, что его поездка будет безопасной. Водитель прошел медицинский осмотр, технический осмотр, имеет электронный путевой лист», — пояснил Старовойтов.

Говоря о сроках создания базы, парламентарий уточнил, что с министерством транспорта РФ этот вопрос планируется согласовать до конца 2018 года, сообщает ТАСС.

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