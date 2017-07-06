В России создадут единый портал онлайн-образования

К 2020 году количество образовательных курсов на нем планируют довести до 3,5 тыс.

Об этом 6 июля на заседании комиссии по образованию и науке Госдумы РФ сообщила глава Минобрнауки Ольга Васильева. По ее словам, проект будет создан для повышения доступности дистанционного образования.

«Основная цель этого направления — это беспрерывное образование, что, наверное, соответствует запросам сегодняшнего дня», — добавила министр.

Васильева выразила надежду, что курсами будут пользоваться не менее 3,5 млн человек, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», создать российскую систему электронного образования, которая соберет более тысячи курсов и программ от ведущих вузов страны, в 2016 году предлагал бывший министр образования и науки Дмитрий Ливанов.

Вернуться на ленту

Источник