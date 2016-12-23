В России создадут фильтр для поиска скрытой пропаганды суицида

Роскомнадзор планирует создать специальную программу, которая поможет искать скрытую пропаганду суицида.

Такое решение было принято на заседании рабочей группы по выявлению в ИМнтернете информации о самоубийствах, которое провел глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Специалисты отмечают, что в Сети есть ресурсы, которые с помощью особого сленга и метафорических хештегов рассказывают о суициде.

В единый реестр запрещенной информации были внесены более 14 тыс. материалов о самоубийствах. Из них почти 6 тыс., или 43% — странички в российских соцсетях. Находят суицидальные материалы на видеохостинге YouTube (317 записей в реестре в 2016 году) и в Instagram (233 записи). Их по просьбе Роскомндазора удаляет администрация ресурсов, пишет «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае в ноябре провели обыски по делу «группы смерти» в соцсети «ВКонтакте».

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