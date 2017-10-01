В России создадут новый фонд страхования авиапассажиров

Правительство РФ в октябре 2017 года подготовит законопроект, в котором пропишет новые условия и критерии, по которым будет в будущем определяться устойчивость авиакомпаний.

По словам вице-премьера Аркадия Дворковича, будут предприняты усилия, чтобы документ был принят до конца 2017 года.

Кроме критериев устойчивости в законопроекте могут быть прописаны и варианты создания фонда, который будет страховать возможные риски пассажиров.

Идея фонда была 27 сентября высказана главой Росавиации Александром Нерадько. По его оценкам, если с каждого авиапассажира брать при покупке авиабилета хотя бы десять рублей, то фонд сможет аккумулировать около 1 млрд рублей. А это, в свою очередь, позволит избежать рисков при банкротстве любой авиакомпании, сообщает «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 11 сентября больше чем на сутки задержали авиарейс в Москву авиакомпании «ВИМ-Авиа». Задержки рейсов этой авиакомпании случались и раньше. В июне Ростуризм попросил наладить перелеты в Крым и Сочи, сокращенные из-за авиакомпании. Минтранс РФ поручил Росавиации провести оценку финансовых рисков компании «ВИМ-Авиа».

Работу авиакомпании проверила Генпрокуратура РФ. СК РФ возбудил дело о мошенничестве в «ВИМ-Авиа», так как руководство перевозчика продавало билеты, хотя знало, что у компании нет денег на обслуживание рейсов. Росавиация заявила, что приостановит сертификат эксплуатанта авиакомпании.

Глава государства Владимир Путин на совещании с правительством подверг жесткой критике ситуацию вокруг авиакомпании «ВИМ-Авиа». Минтранс посоветовал пассажирам сдать билеты «ВИМ-Авиа» с датой вылета после 15 октября. Туроператоры попросили Минтранс раскрыть данные об авиаперевозчиках.

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