В России создадут сеть государственных рыбных магазинов

Это повысит доступность рыбопродукции для населения страны и стабилизирует цены на рынке, считают в Росрыболовстве.

На базе ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» ведомство планирует открыть в портовых городах государственные рыбные магазины с демократичными ценами.

«С текущего года предприятие осуществляет проект по созданию сети рыбных магазинов, в рамках которого часть добываемой рыбы и рыбопродукции будет направляться в собственные точки продаж. Это позволит сохранить свежесть рыбы и создаст условия для организации сбыта продукции по доступным для населения ценам», — говорится на сайте Федерального агентства по рыболовству.

Представитель Росрыболовства Ксения Тимакова заявила, что общее название для магазинов новой сети еще обсуждается. Первый магазин планируется открыть в августе-сентябре в Мурманске, а затем и во Владивостоке и Южно-Сахалинске. По ее словам, цены там будут примерно на 20% ниже, чем в среднем в рознице.

«Создаваемые «Нацрыбресурсом» магазины не совсем корректно сравнивать с проектами крупных сетевых ретейлеров. Эти магазины являются самостоятельным, социально-ориентированным проектом», — цитирует представителя Росрыболовства РБК.

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