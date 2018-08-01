В России создадут железнодорожный лоукостер

В «Федеральной пассажирской компании» планируют разделить обслуживание пассажиров в поездах на три типа и три класса.

Об этом говорится в годовом отчете ФПК, в котором приводятся стратегические задачи компании до 2025 и 2030 годов.

Все поезда будут делиться на три типа: дневной экспресс, ночной поезд, традиционный поезд, а каждый из них на три класса обслуживания: эконом, комфорт, бизнес. Старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов до их полного списания выделят в отдельный временный бренд — «Эконом-бюджет».

Представитель ФПК пояснил некоторые ценовые детали так называемого временного лоукост-класса, который будет действовать в старых вагонах.

«Дневной экспресс» предполагает поездки до шести часов на расстояния до 600 километров. Бизнес-класс в этом сегменте подразумевает премиальное удобство и полный сервис гостиничного уровня, комфорт — достаточный набор сервисов для удобной поездки, эконом — бюджетный вариант с возможностью доступа к дополнительным сервисам, эконом-бюджет — сверхбюджетный вариант без сервисов.

«Ночной поезд» предполагает возможность полноценного сна. Время в пути до 12 часов, целевые расстояния до 1,2-1,5 тыс. километров. Бизнес-класс — это СВ и люкс, комфорт — купе, эконом — открытые вагоны с высокой плотностью компоновки, эконом-бюджет — плацкарт.

«Традиционный поезд» предусматривает поездки более 12 часов на дальние расстояния. Бизнес-класс — премиальное удобство и полный сервис гостиничного уровня, комфорт — достаточный набор сервисов для полноценного сна без высоких затрат, эконом — бюджетный вариант с возможностью дополнительных сервисов, эконом-бюджет — сверхбюджетный вариант без сервисов с возможностью сна.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ближайшие три года РЖД заменит старые вагоны на инновационные.

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