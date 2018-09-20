В России спрогнозировали повышение роли востоковедения в системе образования

Сейчас растет спрос на языковые программы группы восточных языков.

«Образование — система, которая реагирует на спрос и предложение. Если говорить о сотрудничестве со странами, мы сегодня активно выстраиваем отношения с Востоком. Нам, безусловно, контакт необходим», — сказала замминистра науки и высшего образования Марина Боровская.

По ее словам, молодежь интересует не только язык Востока, но и культура, традиции, технологии, возможности научно-технического сотрудничества. Поэтому студенты, поступая в вуз на одну специальность, берут дополнительные курсы по другим направлениям, сообщает ТАСС.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник