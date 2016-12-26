В России спрогнозировали снижение переработки нефти на 2,5% в 2017 году

Минэнерго прогнозирует в 2017 году снижение переработки нефти на 7 млн т. Об этом сообщил заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов.

«В следующем году, думаю, что переработка может сократиться до 270 млн т. Это будет связано в основном с увеличением глубины переработки», — сказал Молодцов.

Таким образом, переработка нефти может снизиться на 2,5%.

По итогам этого года добыча планируется в объеме 547,2-547,5 млн т нефти, объем переработки составит 277 млн т, снизившись примерно на 2% по сравнению с 2015 годом, передает РИА «Новости».

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