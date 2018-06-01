В России спрос на железнодорожные билеты в города ЧМ-2018 вырос на 58%

Об этом сообщили в «Федеральной пассажирской компании».

Спрос на билеты на прямые поезда дальнего следования, курсирующие между 11 городами проведения чемпионата мира по футболу и прибывающие в дни проведения матчей, вырос на 58% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Компания обеспечивает возросший спрос назначением дополнительных поездов.

Наибольший рост продаж наблюдается в поездах сообщением с Саранском, Самарой, Казанью, Москвой и Нижним Новгородом, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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