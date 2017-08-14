В России средняя продолжительность жизни превысила 72 года

Вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что этот показатель вырос на полгода по сравнению с данными за прошлый год.

«Средняя продолжительность жизни в России впервые превысила 72 года. Согласно предварительной оценке Росстата, по итогам первого полугодия она составила 72,4 года», — сказала Голодец.

Она отметила, что увеличение средней продолжительности жизни произошло благодаря снижению смертности.

«По итогам первого полугодия 2017 года смертность сократилась до 12,9 на 1 тыс. человек», — уточнила вице-премьер.

По ее словам, вопросы здоровья и демографического развития — это приоритет правительства. Эта проблематика будет оставаться в центре внимания и в дальнейшем, сообщает «Интерфакс».

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