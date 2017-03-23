В России стартовал досрочный этап сдачи ЕГЭ

В России 23 марта начался досрочный этап сдачи ЕГЭ.

Его проводят во всех субъектах РФ кроме Чукотского автономного округа. Число участников по сравнению с 2016 годом увеличилось с 19 тыс. до 44 тыс. человек.

«Из них 2 тыс. человек — выпускники текущего года, 210 участников — люди с ограниченными возможностями здоровья», — пояснили в Рособрнадзоре.

По данным ведомства, наиболее популярными учебными предметами по выбору стали обществознание (39,6%), история (21,3%), биология (16,9%), физика (16,3%).

Замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что рост заявок произошел за счет выпускников прошлых лет. Он напомнил, что право сдавать экзамены досрочно имеют также школьники-спортсмены, выезжающие в ходе основной волны на всероссийские и международные соревнования, и ученики, которым предстоит в это время отправиться на лечение.

Завершится досрочный период 14 апреля, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае 23 марта досрочно Единый государственный экзамен сдадут 849 человек.

Основной этап сдачи ЕГЭ пройдет с 29 мая 2017 года по 1 июля.

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