В России стартовал досрочный этап сдачи ЕГЭ

В России 23 марта начался досрочный этап сдачи ЕГЭ.
Его проводят во всех субъектах РФ кроме Чукотского автономного округа. Число участников по сравнению с 2016 годом увеличилось с 19 тыс. до 44 тыс. человек.
«Из них 2 тыс. человек — выпускники текущего года, 210 участников — люди с ограниченными возможностями здоровья», — пояснили в Рособрнадзоре.
По данным ведомства, наиболее популярными учебными предметами по выбору стали обществознание (39,6%), история (21,3%), биология (16,9%), физика (16,3%).
Замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что рост заявок произошел за счет выпускников прошлых лет. Он напомнил, что право сдавать экзамены досрочно имеют также школьники-спортсмены, выезжающие в ходе основной волны на всероссийские и международные соревнования, и ученики, которым предстоит в это время отправиться на лечение.
Завершится досрочный период 14 апреля, сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае 23 марта досрочно Единый государственный экзамен сдадут 849 человек.
Основной этап сдачи ЕГЭ пройдет с 29 мая 2017 года по 1 июля.