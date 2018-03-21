В России стартовал первый день досрочной сдачи ЕГЭ

Школьники будут сдавать информатику и географию. Их выбрали более 70 человек.

По словам специалистов краевого министерства образования, в основном досрочно сдать экзамены хотят спортсмены, которые уезжают на соревнования в другие города и страны. Пишут ЕГЭ одними из первых и выпускники прошлых лет.

«Пробуют свои силы повторно, если не преодолели планку в прошлом году. Некоторые, например, раньше не стремились к получению высшего образования, а сейчас заинтересовались им, поставили перед собой такую цель или хотят получить еще одно высшее образование», — сказала начальник управления министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Татьяна Горностаева.

Досрочный период сдачи ЕГЭ продлится до 11 апреля. В этом году на Кубани в нем участвует почти 1 тыс. человек. Экзамены будут проводиться на базе краевого института развития образования, 43-й школы и 82-й гимназии Краснодара.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник