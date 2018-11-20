В России стартовали продажи туров по «Золотому кольцу Боспорского царства»

Об этом стало известно на III Всероссийском конгрессе туроператоров и турагентов, который открылся 20 ноября в Сочи.

Итоги инфотура межрегионального проекта на Кубани обсудили с туроператорами министр курортов, туризма и олимпийского наследия края Христофор Константиниди и руководителем Краснодарского отделения Русского географического общества Иван Чайка.

Планируется, что первые организованные группы отправятся по маршрутам проекта в марте 2019 года. В комплексные туры включено около 30 античных и современных памятников, тематически связанных с историей Боспора. Тур проходит по десяти городам Кубани, Крыма, Севастополя и Ростовской области.

Туроператоры сформировали несколько видов туров, рассчитанных на три, пять и семь дней путешествия. Также объекты «Золотого кольца Боспорского царства» вошли в экскурсионную программу лайнера «Князь Владимир», круиз которого лег в основу водного пути проекта. В перспективе туры можно будет приобрести на портале проекта.

Участники встречи договорились оформить площадки проекта с использованием брендированных элементов «Золотого кольца Боспорского царства» и усилить рекламно-информационную кампанию проекта, сообщает пресс-служба краевого министерства курортов, туризма и олимпийского наследия.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Москве подписали соглашение о реализации проекта «Золотое кольцо Боспорского царства». Проект включили в приоритетные турмаршруты РФ. Вениамин Кондратьев представил тур, посвященный истории Боспора, на форуме сотрудничества Казахстана и России.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник