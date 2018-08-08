В России стартует финал чемпионата страны по мотокроссу

Соревнования пройдут с 9 по 11 августа в Хотьково в Калужской области.

В турнире примут участие спортсмены на мотоциклах классов 50 куб. см, 65 куб. см, 85 куб. см, 125 куб. см. Они выступят в категорях «Юноши», «Юниоры», «Мужчины», «Женщины» и «Открытый», сообщает пресс-служба Федерации мотоциклетного спорта России.

Мотокросс набирает популярность в РФ. Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсинском районе состоялся российский этап чемпионата мира по мотокроссу. Для участия в этом событии в ВДЦ «Орленок» прибыли гонщики из 28 стран мира.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник