В России стипендии олимпийским чемпионам предложили повысить до 52 тыс. рублей

В настоящее время стипендии членам сборных России по олимпийским видам спорта, победителям Игр выплачиваются в размере 32 тыс. рублей.

Проект указа президента РФ, разработанный Минспортом, опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Согласно документу, стипендии президента РФ спортсменам, тренерам и иным специалистам, включенным в сборные России по олимпийским видам спорта, и чемпионам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр предлагается повысить до 52 тыс. рублей.

В пояснительной записке к документу сказано, что данное изменение обусловлено увеличением инфляции в России с 2011 года. Проект подготовлен в соответствии с поручением президента РФ от 27 июня 2018 года, а также поручениями правительства РФ от 7 мая и 2 июля 2018 года.

Общественное обсуждение проекта началось 4 сентября, дата окончания обсуждения — 18 сентября, сообщает ТАСС.

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