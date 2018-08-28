В России студенты смогут получить военную специальность без службы в армии

Учащиеся вузов, где нет военных кафедр, получат возможность пройти подготовку в учебных военных центрах при других университетах.

Пилотный этап проекта стартовал в Военно-инженерном институте Сибирского федерального университета, его планируют расширить на всю страну.

Для поступления в учебный военный центр студенту необходимо будет подать заявление, а также быть годным к службе по состоянию здоровья. Обучение будет осуществляться за средства Министерства обороны РФ.

Желающие получить звание сержанта будут проходить подготовку в течение двух лет, а звание рядового — 1,5 года.

В гражданских вузах студентам для посещения занятий в УВЦ выделят один учебный день в неделе. Студенты получат военные билеты, в которых будет указано звание и военная специальность. Все выпускники УВЦ в дальнейшем могут пройти военную службу по контракту, пишут «Известия».

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