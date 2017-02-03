В России тариф в системе «Платон» вырастет вдвое с 15 апреля

Тариф за проезд большегрузных автомобилей по федеральным трассам в системе «Платон» с 15 апреля вернется к изначально запланированному уровню.

Сейчас тариф составляет 1,53 рубля за 1 км.

«Правительством РФ принято решение о продлении действия льготного режима в системе «Платон» до 15 апреля этого года. Окончание срока действия будет означать возврат к изначально установленной модели, которая предполагает тариф 3 рубля 6 копеек за 1 км пробега большегрузного автомобиля по федеральным дорогам», — сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.

По его словам, так средневзвешенная нагрузка на бизнес, в том числе малый и средний, будет меньше, чем изначально планируемая модель, которая предполагала двухэтапное повышение тарифа в феврале и июне. Соколов отметил, что за счет однократного повышения тарифа годовая средневзвешенная нагрузка составит 2,61 руб./км.

«Если бы мы использовали ту модель, которая планировалась изначально — поэтапного повышения тарифа, то это было бы, по-моему, 2,87 рубля. Поэтому мы решили таким образом сразу помочь бизнесу, мы пошли на это, и средневзвешенная нагрузка по году будет снижена», — цитирует министра ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», система взимания платы с грузовиков массой более 12 т заработала в России с 15 ноября 2015 года. Запуск системы сопровождался протестами дальнобойщиков. Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что транспортный налог для большегрузов могут отменить во время весенней сессии, в Правительстве РФ приняли решение с 1 марта продлить действие льготного тарифа за километр пути. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому льготный период оплаты по системе «Платон» для грузовых автомобилей продлевается до 1 июля 2017 года. В Правительстве РФ заявили о планах заморозить ставку «Платона» до 2019 года.

Депутаты ЗСК обратились в Госдуму РФ с предложением ввести «Платон» на региональных дорогах Кубани.

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