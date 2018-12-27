Ведомство предложило ввести оплату неиспользуемого потребителями резерва электросетевой мощности. В дискуссию включился Минстрой РФ.

По мнению Минстроя, это увеличит затраты на электроэнергию котельных и водоканалов, что приведет или к повышению тарифов на тепло, водоснабжение и водоотведение, или к сокращению расходов на ремонт. В связи с этим Минстрой попросил вице-премьера Дмитрия Козака привлечь министерство к обсуждению темы.

Согласно инициативе Минэнерго, плата за резерв сетевой мощности должна вводиться для потребителей категории «свыше 670 кВт», если они не используют всю сетевую мощность. Однако объекты теплоснабжения по закону обязаны держать значительные резервы мощности, например, для пикового потребления при минимальных температурах, и отказаться от таких резервов они не имеют права.

Сейчас теплоснабжающие организации оплачивают услуги по передаче электроэнергии из фактически потребляемой мощности. По оценкам экспертов, если проект Минэнерго вступит в силу, наиболее сильно изменения отразятся на работе водоканалов, у которых на электроэнергию идет 25% затрат, а рост различных тарифов ЖКХ может составить 3-5%, пишет «Коммерсантъ».

Все новости по теме:

Рост цен

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник