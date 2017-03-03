В России учредили единый день приема предпринимателей в прокуратуре

Генеральный прокурор России Юрий Чайка 3 марта учредил единый день приема предпринимателей в органах прокуратуры по всей стране.

Об этом сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

«Прием будет проводиться с апреля — в рабочее время в первый вторник каждого месяца. Граждан будут принимать сотрудники всех структурных подразделений прокуратуры России. Бизнесменов в этот день смогут принять как в Генеральной прокуратуре, так и в прокуратурах городского и районного звена», — пояснил он.

В этом году первый приемный день назначен на 4 апреля, сообщает ТАСС.

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