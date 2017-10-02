В России учредили комиссию по проведению переписи населения в 2020 году

Председателем комиссии будет вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ. Подписанным постановлением образована Комиссия правительства РФ по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года и утверждено положение о ней.

В сообщении подчеркивается, что комиссия формируется на представительной основе. Персональный состав комиссии будет утвержден распоряжением правительства позднее, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», всероссийская перепись населения пройдет в октябре 2020 года.

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