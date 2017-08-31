В России уменьшат размеры дорожных знаков

31 августа в 20:41

До конца 2017 года в государственные стандарты внесут соответствующие изменения.

Такое решение было принято на правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

«На комиссии было поддержано решение вывести из эксперимента в постоянное законное использование уменьшенные знаки, которые уже установлены в Москве на пяти улицах. До конца года должно быть принято решение о внесении изменений в стандарты», — сказал руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

Он добавил, что также на заседании поддержали предложение сократить число знаков на улицах.

«Это касается, конечно, тех знаков, которые носят вспомогательный характер — это знаки, связанные с указанием парковки и различной дополнительной информацией», — уточнил Максим Ликсутов.

Знаки уменьшенного размера (50 см на 50 см и 40 см на 40 см) появились ранее в Москве на Большой и Малой Никитских улицах, в Гранатном, Скарятинском и Брюсовом переулках.

В 2014-2015 годах Центр организации дорожного движения Москвы и институт МАДИ провели исследование видимости дорожных знаков уменьшенного размера. По его результатам было предложено устанавливать знаки меньшего размера и в меньшем количестве, сообщает РИА «Новости».

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