В России упростили документы для налогообложения имущества

В России с 11 ноября владельцы недвижимого имущества или транспорта должны заполнять документы для налогообложения по новой форме.

Об этом сообщили в Федеральной налоговой службе. В частности, меняется форма документов, в которых граждане сообщают о наличии у них объектов налогообложения, по которым не получили налоговое уведомление и не заявляли льготы, или по тем объектам, которые хотят выбрать для применения льготы.

Исключены избыточные сведения о месте жительства либо месте пребывания налогоплательщика, а также о месте нахождения самих объектов недвижимости.

Предоставить эти документы налогоплательщик сможет в любой налоговый орган. Также появилась возможность выбора способа информирования о результатах рассмотрения документов, сообщает «Российская газета».

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