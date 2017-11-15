В России упростили процедуру подключения к электрическим сетям для дачников

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении доступности энергетической инфраструктуры для отдельных групп потребителей.

Текст документа опубликован 15 ноября на сайте кабмина.

Изменения направлены на сокращение количества процедур, которые в индивидуальном порядке необходимо пройти членам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, а также гражданам, ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство, при заключении договора на поставку электроэнергии и документов, которые должны быть представлены заявителями для заключения договоров энергоснабжения.

Изменения также содержат нормы об ограничениях режима потребления в отношении лиц, заключивших индивидуальный договор энергоснабжения. Предполагается, что изменения упростят подключение участков дачников к электрическим сетям, пишет «Российская газета».

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