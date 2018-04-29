В России упростили регистрацию юрлиц и предпринимателей

ФНС и МФЦ с 29 апреля переходят на электронное взаимодействие при госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Это ускорит процесс первичной регистрации до трех рабочих дней. Также теперь ответ на обращение в ФНС можно получить по электронной почте.

Второй этап упрощения взаимодействия с налоговыми органами при регистрации юрлиц намечен на 1 октября, когда будет отменена госпошлина в случае повторной подачи документов на регистрацию из-за неполного комплекта документов или ошибок в оформлении.

Кроме этого на сайте ФНС появится возможность отслеживать действия компаний и предпринимателей по изменению регистрационных данных, получая эту информацию на электронную почту, пишет «Коммерсантъ».

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