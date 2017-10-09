В России упростят допуск водителей троллейбусов к вождению электробусов

Согласно проекту, водители будут сдавать один практический экзамен вместо двух.

МВД России планирует упростить порядок сдачи экзамена на управление автобусами с электродвигателями для водителей троллейбусов. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления «О внесении изменений в правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений».

Проект направлен на установление порядка допуска водителей троллейбусов к управлению электробусами. Согласно документу, граждан, имеющих право управления троллейбусами, будут допускать к сдаче одного практического экзамена по управлению транспортным средством категории D с автоматической трансмиссией, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», МВД России, Минтранс, Минэкономразвития и Минюст прорабатывают вопрос о наделении правом на управление электробусами водителей, имеющих удостоверения на управление троллейбусами.

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