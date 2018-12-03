В России урожай зерновых в 2018 году составил 110 млн тонн

Об этом сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«У нас на сегодняшний день зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на 100% площадей. Главное, что, несмотря на несколько неблагоприятные погодные условия, нам удалось собрать хороший урожай — 110 млн т в чистом весе», — отметил Патрушев.

По его словам, это на 11% больше, чем среднегодовые значения за последние пять лет. Патрушев добавил, что экспорт российской сельхозпродукции в 2018 году может достичь 26 млрд долларов, сообщает ТАСС.

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