В России усложнят экзамен на водительские права

В ГИБДД собираются усложнить сдачу экзамена, в частности, за счет выявления навыков практического вождения в населенных пунктах.

«Это будет строгий экзамен, четко дающий понять, как водитель справляется с потоком транспортных средств в условиях города», — заявил глава ГИБДД РФ Михаил Черников.

Он пояснил, что в обучении водителей важнее то, как они интегрируются в городском потоке, чем их навыки на «площадке». Глава ГИБДД сообщил, что уже подготовлен соответствующий законопроект, который сейчас проходит согласование внутри ведомства, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее Черников заявил, что ГИБДД планирует объединить город и площадку в экзамене по вождению.

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