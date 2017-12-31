В России установили тарифы соцстрахования от несчастных случаев на производстве

Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно документу, определена методика подсчетов тарифов на социальное страхование работников от несчастных случаев, возникших на производстве. Установлены тарифы соцстрахования работников, которые заболели в результате осуществления трудовой деятельности.

Закон предполагает, что взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве уплачивают индивидуальные предприниматели в размере 60% от установленных тарифов работникам, являющимся инвалидами первой, второй и третьей групп.

Закон вступает в силу 1 января 2018 года, сообщается в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

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