В России утраченные при ЧС документы будут восстанавливать бесплатно

Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон.

Документ опубликовали на портале правовой информации. Закон освобождает граждан от уплаты пошлин при восстановлении всех документов, утраченных во время пожара или другого происшествия.

Сейчас лица, попавшие в чрезвычайную ситуацию, уже освобождены от необходимости платить пошлину за выдачу нового паспорта, которая составляет 1,5 тыс. рублей. Теперь же данная категория освобождается от госпошлины за выдачу всех видов документов взамен утраченных или пришедших в негодность.

«Учитывая необходимость восстановления большого количества документов, в том числе различных свидетельств о рождении, браке, о правах собственности на имущество и так далее, расходы пострадавших граждан могли быть весьма значительными», — отмечается в заключении профильного комитета по бюджету и финансовым рынкам.

Закон вступит в силу с 1 января 2019 года, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник