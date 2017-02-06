В России утвердили 12 целевых моделей упрощения ведения бизнеса

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 6 февраля рассказал о работе по улучшению инвестиционной среды в регионах.

«Мы продолжаем работу по улучшению бизнес-среды в регионах. Я также подписал распоряжение правительства, в котором утверждается 12 целевых моделей упрощения ведения бизнеса, повышения инвестиционной привлекательности регионов по ключевым параметрам. Эти параметры наиболее сильно влияют, по нашему мнению, на инвестиционный климат»,— сказал председатель правительства на совещании с вице-премьерами.

Медведев пояснил, что речь идет об упрощении получения разрешения на строительство, регистрации права собственности на земельные участки и недвижимость, постановке недвижимости на кадастровый учет, присоединении к электросетям, подключении к газу, к теплу, к воде, а также о привлечении инвестиций и работе с инвесторами.

«Эти целевые модели подготовлены на базе так называемых лучших практик. Надеюсь, они помогут регионам разработать собственные дорожные карты по улучшению условий ведения бизнеса», — цитирует премьер-министра пресс-служба Правительства РФ.

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