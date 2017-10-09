В России утвердили бесплатный провоз 5 кг ручной клади для невозвратных билетов

Согласно указу Министерства транспорта РФ, без взимания дополнительной платы пассажиры могут перевозить дамские сумки, мужские портфели, портпледы, верхнюю одежду, детское питание и коляски, букет цветов.

Авиакомпании должны будут установить виды тарифов: невозвратный без нормы бесплатного багажа, невозвратный с нормой багажа, возвратный с багажом. При перевозках по любому из этих тарифов у пассажира остается право на бесплатный провоз ручной клади в самолете в пределах установленной нормы.

Документом определен минимальный вес ручной клади. Он будет составлять не менее 5 кг на одного пассажира. В Минтрансе отмечают, что норму ручной клади перевозчик может увеличить.

В действующий перечень вещей, которые можно перевозить сверх нормы ручной клади, добавили рюкзаки, лекарства, товары, приобретенные в магазинах duty free. Вес и габариты рюкзаков будет устанавливать перевозчик. Также в список входят костыли, трости, ходунки, складные кресла-коляски. Если эти вещи превысят габариты, их будут сдавать в зарегистрированный багаж без взимания дополнительной платы.

Телефоны, фотоаппараты, зонты и книги не входят в список вещей, перевозимых сверх нормы, так как их можно убрать в дамскую сумочку, портфель или рюкзак.

Указ Минтранса отменяет маркировку ручной клади для пассажиров, использующих электронную регистрацию на рейс. Для контроля за соблюдением габаритов ручной клади и дополнительных вещей предусмотрена возможность взвешивания перед выходом пассажира на посадку.

Документом предусмотрено изменение правил объединения веса багажа пассажиров, которые летят вместе, сообщает пресс-служба Министерства транспорта РФ.

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