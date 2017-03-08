В России утвердили национальную стратегию в интересах женщин

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 8 марта подписал национальную стратегию действий в интересах женщин.

Документ разработал Минтруд России.

«Подписанным распоряжением утверждена Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017–2022 годы», — говорится в пояснительной записке.

Стратегию планируется реализовать в два этапа. В 2017—2018 годы предусматривается разработка механизмов реализации, информационно-аналитического, правового и кадрового обеспечения государственной политики в интересах женщин.

В 2019–2022 годы предусматривается реализация мер по улучшению положения женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах.

Реализация стратегии будут финансировать в рамках действующих государственных программ, сообщается на сайте Правительства РФ.

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