В России утвердили новые льготы по программам автокредитования

Изменения в порядок предоставления субсидий по программам «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В частности, дополнительную единовременную скидку в 10% стоимости приобретаемого автомобиля смогут получить граждане, которые имеют двух или более несовершеннолетних детей или первый раз приобретают автомобиль в собственность.

На эти цели Минпромторгу РФ выделили бюджетные ассигнования в размере 3,75 млрд рублей. Предполагается, что по программам «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» удастся реализовать не менее 58,35 тыс. автомобилей в кредит по льготной ставке, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

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