В России утвердили новый ГОСТ с правилами эксплуатации дорог и улиц

Документ начнет действовать с 1 сентября. Он регулирует сроки, выделяемые на ремонт, и дает более четкие понятия выбоин и повреждений.

Новый ГОСТ Р 50597-2017 придет на смену документу 25-летней давности, пояснили разработчики.

Нововведения коснутся дорожных дефектов. Они предусматривают, что допустимый (не требующий срочного ремонта) размер выбоины или просадки — 15 см в длину, 5 см в глубину и площадью 60 кв. см. Все, что больше, должно быть устранено в срок от одного до 12 дней. Выбоины, размер которых меньше, должны ремонтировать в срок от 5 до 20 суток. На устранение «волны» на асфальте отводится 5-12 суток, «гребенки» — 10-14 суток, колеи — 5-14 суток.

За сутки должен быть отремонтирован или заменен знак приоритета, предписания или особого предписания, для остальных указателей предельный срок — трое суток. Если повреждена пешеходная зебра, то ее нужно восстановить в течение трех суток, остальные дефекты разметки должны быть устранены за месяц. Кроны деревьев, загораживающие знаки, дорожники должны обрезать в течение одного-трех дней.

Дорожные службы обязаны устранять с проезжей части улиц, тротуаров, остановок посторонние предметы: обломки ограждений, куски покрышек, бамперов в течение трех часов с момента обнаружения, с разделительных полос и обочин — в течение трех суток. На асфальте также не должно быть разлива бензина, масла, мазута, россыпи грунта площадью более 1 кв. м: они должны быть удалены в срок от одного до трех дней, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в 2018 году отремонтируют 59 участков дорог. В Новороссийске на ремонт и содержание дорог в 2018 году выделили более 255 млн рублей.

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