В России утвердили новый порядок проведения итоговых экзаменов в 9-х и 11-х классах

В новом приказе Минпросвета четко разделили сроки проведения досрочных, основных и дополнительных аттестаций.

При подаче заявления и девятиклассники, и одиннадцатиклассники должны указать сроки участия. Подавать заявление на пересдачу экзаменов в сентябре придется за две недели до начала государственной итоговой аттестации.

Для учащихся 11-х классов изменения коснулись ЕГЭ по математике, иностранному языку и информатике. При сдаче экзамена по математике теперь можно выбрать один уровень — профильный или базовый. Если выпускник не сможет сдать экзамен по профильному уровню, ему разрешат в дополнительный период сдать математику базового уровня. ЕГЭ по информатике теперь будут проводить не только письменно, но и на компьютере. Что касается иностранных языков, то в их список включили китайский язык.

Ученикам девятых классов для допуска к ГИА-9 придется в обязательном порядке пройти устное собеседование по русскому языку. Его будут проводить во вторую среду февраля. За ответ поставят «зачет»/«незачет». Для пропустивших собеседование по уважительной причине его перенесут на вторую рабочую среду марта или первый рабочий понедельник мая, сообщает телеканал «360».

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