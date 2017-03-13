В России утвердили новый порядок поступления в аспирантуру

Минобрнауки в марте изменило порядок поступления в аспирантуру.

Согласно новым правилам, вуз или научная организация будут самостоятельно устанавливать количество и перечень вступительных испытаний, шкалу оценок и минимальное количество баллов, которые необходимо набрать, чтобы участвовать в конкурсе.

Теперь разрешено принимать экзамены на иностранном языке. Вуз или научная организация, которая будет принимать аспирантов, сможет начислять баллы за индивидуальные достижения поступающих. Документ об образовании можно предоставлять не при подаче документов, а в более поздний срок.

Появится возможность проведения отдельных конкурсов по каждой образовательной программе. При этом для каждой может быть установлен свой перечень вступительных испытаний.

Кроме того, проводить вступительные испытания вуз сможет поэтапно, по мере формирования групп из числа тех, кто подал документы, пишет «Российская газета».

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