В России утвердили порядок выдачи автознака «Инвалид»

Порядок выдачи знака утвердил своим приказом Минтруд РФ. Документ вступит в силу 4 сентября.

Наличие такого знака у человека будет подтверждать его право на бесплатную парковку. Кроме того, знак можно будет прикрепить к машине, в которой возят людей с ограниченными возможностями.

Теперь оформлять такие знаки будут в учреждениях медико-социальной экспертизы по месту регистрации или фактического проживания. После подачи заявления человеку придется ждать не больше месяца.

При этом знаком «Инвалид», дающим право на парковку, сможет воспользоваться только тот человек, которому он выдан. И прикрепить его можно только на машину, на которой он ездит, пишет «Российская газета».

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