В России утвердили стандарты заправок для электромобилей

Об этом сообщили в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии.

Как рассказали в ведомстве, ГОСТ разрешает использовать технологию Vehicle-to-grid, так называемую V2G. Она позволяет как заряжать автомобиль, так и передавать энергию из его аккумуляторов обратно в электрическую сеть.

В Росстандарте пояснили, что такой подход важен в эпоху развития технологий возобновляемой энергетики, основной особенностью которой является «неравномерная генерация электроэнергии, зависящая от климатических данных и погодных условий», сообщает РБК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 25 июля заработала первая парковка с зарядкой для электрокаров.

Фоторепортаж с открытия первой зарядной станции для электромобилей смотрите здесь.

О том, сколько стоит содержание электрокара, читайте здесь.

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