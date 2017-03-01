В России увеличили штрафы за нарушение безопасности при ремонте дорог

В Совете Федерации 1 марта одобрили поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые увеличивают штрафы за несоблюдение правил безопасности при ремонте и содержании дорог.

Согласно документу, будут введены и новые штрафы. Их будут взимать за нарушения при строительстве, реконструкции дорог и железнодорожных переездов.

«Сейчас такая ответственность установлена за несоблюдение требований только при ремонте и содержании дорожных сооружений», — сказал зампредседателя комитета СФ по экономической политике Валерий Васильев.

Он напомнил, что за такие нарушения взимаются штрафы с должностных лиц от 2 до 3 тыс. рублей, с юридических — 300 тыс. рублей.

«Рассматриваемый федеральный закон увеличивает размер штрафа для должностных лиц в десять раз, то есть в пределах от 20 тыс. до 30 тыс. рублей», — уточнил Васильев.

Он добавил, что размер штрафных санкций будет зависеть от последствий, наступивших в результате совершения правонарушения, сообщает ТАСС.

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