В России в 1,7 раза сократят финансирование развития АПК в 2018—2020 годах

Кабинет министров РФ сократил финансирование госпрограммы развития сельского хозяйства в 2018—2020 годах в 1,7 раза с предполагавшихся ранее 1,012 трлн рублей.

Соответствующее постановление Правительства РФ подписал 31 марта 2017 года глава кабмина Дмитрий Медведев.

В 2017 году на развитие сельского хозяйства выделят 215,8 млрд рублей, в 2018 году — 197,9 млрд рублей, в 2019 году — 194 млрд рублей и еще 194,06 млрд рублей в 2020 году.

Изменения коснулись также целевых показателей по производству продукции сельского хозяйства. В 2017 году рост сельхозпроизводства в хозяйствах всех категорий в сопоставимых ценах к предыдущему году составит 1,7%, в 2018 году — 1,7%, в 2019 году — 1,8%, а в 2020 году — 2,1%.

В структуру государственной программы интегрируется приоритетный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса». Новая редакция включает в себя шесть подпрограмм, сообщает ТАСС.

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