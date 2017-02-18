В России в 2017 году создадут восемь охраняемых природных территорий

Министерство природных ресурсов и экологии России в 2017 году планирует создать восемь новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Об этом рассказал глава ведомства Сергей Донской.

«В целом по стране мы планируем в этом году создать два заповедника, национальные парки, восемь особо охраняемых природных территорий. Речь идет о севере, Арктике, юге», — сказал он.

Он отметил, что новые охраняемые природные зоны в Крыму министерство создавать не планирует. Однако ведомство сконцентрируется на повышении эффективности уже существующих территорий в регионе, сообщает ТАСС.

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