В России в 2018 году для впервые голосующих ЦИК подготовит сувениры

Об этом 16 октября рассказал заместитель главы Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев.

«Обычно это традиционная поздравительная открытка, сувенирный брелок или значок. Я думаю, в этот раз избирательные комиссии субъектов и Центральная избирательная комиссия такую возможность будут иметь… Уверен, что это будет», — сказал Николай Булаев.

В марте 2018 года пройдут выборы президента России, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.

«Когда голосование осуществляется в первый раз, исполняется 18 лет — и человек идет на выборы, тем более, что это голосование на выборах президента, конечно, нужно сделать так, чтобы человек это запомнил», — цитирует Булаева РИА «Новости».

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