По данным Росстата, цены на сахар повысились на 28,3%, на яйца — на 25,9%.

Ведомство отметило, что продовольственная инфляция в стране ускорилась — с 4,2% до до 4,3% по предварительным декабрьским данным.

Мясо птицы подорожало на 9,7%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 5,2%, овощи и фрукты — на 4,9%, рыба и морепродукты — на 3,7%, сливочное масло — на 3,6%, молоко и молочная продукция — на 2,9%.

Макаронные изделия стали дороже на 1,4%, крупы и бобовые культуры — на 1,2%. Алкогольные напитки подорожали на 1,3%.

Рост цен по итогам 2018 года превысил верхнюю границу прогноза ЦБ (3,9-4,2%) и оказался выше уточненного прогноза правительства от сентября (3,4%), сообщает «Интерфакс».

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