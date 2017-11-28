В России в 2018 году введут электронную ипотечную закладную

Документ станет первым шагом на пути оформления ипотеки онлайн.

Электронная закладная повторяет бумажный документ. Она будет содержать сведения о залогодателе и о заемщике по ипотечному кредиту, название кредитного договора с указанием даты и места его заключения, сумму ипотечного кредита и срок ее уплаты, название и описание имущества, купленного в ипотеку.

Электронная закладная избавит заемщика от лишних действий. Документ будут направлять на регистрацию напрямую из банка, с ипотечной сделки. Новую процедуру оформления банки смогут предложить клиентам с 1 июля 2018 года.

Закон, который вступит в силу, позволит банкам предлагать на подпись бумажный или электронный документ. Если заемщик выберет электронный, то скорость регистрации возрастет. Для этого необходимо, чтобы у заемщика была квалифицированная электронная подпись.

В Агентстве ипотечного жилищного кредитования отметили, что нововведение будет способствовать дальнейшему снижению ставок по ипотечным кредитам. Эксперты отмечают, что в то же время электронные закладные не окажут сильного влияния на отрасль ипотечного кредитования в целом. Они не станут дополнительным стимулом для клиентов взять ипотеку, пишет «Российская газета».

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