В России в 2019 году уменьшат число бюджетных мест в магистратуре почти в 1,5 раза

Всего количество бюджетных в магистратуру в следующем году составит около 129 тыс.

В приказе, который подписала министр образования РФ Ольга Васильева, указано, что общее число бюджетных мест уменьшится на 76 тыс.

Общий объем бюджетных мест в 2019 году составит 549 тыс. Из них 312 тыс. мест предоставят на обучение по программам бакалавриата, около 129 тыс. мест — магистратуры, 77 тыс. мест — специалитета. Аспирантам, которые смогут учиться за государственный счет, выделят 15 тыс. мест. Еще 15,5 тыс. мест предназначены студентам ординатуры, около 500 мест — для прохождения ассистентуры-стажировки.

В рамках магистратуры в 2019 году больше всего мест отдадут направлениям: образование и педагогические науки, информатика и вычислительная техника, сельское, лесное и рыбное хозяйство, экономика и управление, электро- и теплоэнергетика, машиностроение, техника и технология строительства, электроника, радиотехника и системы связи.

В 2018 году общее число бюджетных мест составляет 625 тыс. Из них 315 тыс. для бакалавров, 208 тыс. мест — для магистрантов, 74,5 тыс. мест — для специалистов, 15 тыс. мест — для аспирантов. На программы ординатуры распределили 12 тыс. бюджетных мест, ассистентуры-стажировки — 400 мест, сообщает ТАСС.

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