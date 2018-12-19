В России в 2019 году заработает система бесконтактных платежей по карте «Мир»

Национальная платежная система разработала аналог Google Pay.

Приложение для бесконтактной оплаты MirPay будет доступно только на Android. Запуск MirPay на платформе iOS, на которой работают устройства Apple, не планируется.

По словам главы Национальной системы платежных карт Владимира Комлева, первые четыре банка смогут предоставить этот сервис своим клиентам уже в начале 2019 года, затем к ним присоединятся еще три банка, а впоследствии и остальные.

По данным оператора платежной системы «Мир», сейчас выпущено более 50 млн карт «Мир», их эмитируют более 160 банков. Доля «Мира» среди всех платежных карт по состоянию на ноябрь составляет около 19%, а число операций в ноябре составило 143 млн, сообщает РБК.

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