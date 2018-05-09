В России в акции «Бессмертный полк» приняли участие 10,4 млн человек

В Москве и Санкт-Петербурге 9 мая в колоннах прошли по 1 млн человек.

«В рамках акции «Бессмертный полк» по всей России состоялось более 2,9 тыс. мероприятий. В колоннах с портретами своих родных прошли 10 млн 400 тыс. человек», — сказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Всего по всей России в 2017 году в акции участвовали 8 млн человек.

«Бессмертный полк» — общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени. Тогда шествие проходило под названием «Парад победителей». Название «Бессмертный полк» появилось в 2012 году в Томске. В 2013 году акция распространилась на 120 городов. Годом позже на улицы с портретами родственников-фронтовиков вышли жители уже 500 городов в семи странах. С 2015 года акция официально стала общероссийской, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани участие в акции «Бессмертный полк» приняли более 580 тыс. человек.

В Краснодаре в шествии «Бессмертного полка» приняли участие 107 тыс. человек. В Сочи участие в акции «Бессмертный полк» приняли 80 тыс. человек. В Новороссийске в шествии «Бессмертного полка» участвовали 52 тыс. человек. В Анапе в шествии «Бессмертного полка» приняли участие 12 тыс. человек. В Геленджике в акции «Бессмертный полк» приняли участие 3 тыс. 200 человек.

Президент России Владимир Путин 9 мая во время шествия «Бессмертного полка» в Москве нес в руках портрет отца-фронтовика. В Москве «Бессмертный полк» собрал 1 млн участников и побил собственный рекорд.

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