В России в этом году спрогнозировали рост цен на лекарства на 7%

Такой вывод сделали эксперты на основании данных Минпромторга.

Отечественные производители стали выпускать более дорогие медикаменты. За десять месяцев объем фармацевтического рынка страны вырос на 10% в денежном эквиваленте и составил 1,7 трлн рублей. В натуральном выражении он увеличился только на 3,2% — до 4,72 млрд упаковок. Исходя из этого средняя цена за упаковку увеличилась на 7%.

По мнению специалистов, производители увеличивают цены, чтобы компенсировать недополученную выгоду из-за госрегулирования жизненно важных препаратов, сообщают «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», власти РФ обяжут аптеки предлагать покупателям дешевые аналоги лекарств. Обязанность должна быть утверждена приказом Министерства здравоохранения. По мнению ФАС, это произойдет к ноябрю 2018 года.

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