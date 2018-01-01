В России в новогодних гуляниях приняли участие около 8,6 млн человек

По всей стране прошло более 14 тыс. массовых мероприятий.

Около 75 тыс. сотрудников полиции обеспечили правопорядок в России во время празднования Нового года. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Около 8,6 млн человек приняли участие в более чем 14 тыс. массовых новогодних мероприятиях, которые прошли на территории Российской Федерации в ночь на 1 января 2018 года. Общественный порядок во время празднования Нового года обеспечивали около 75 тыс. сотрудников органов внутренних дел», — сказала Ирина Волк.

По ее словам, в охране общественного порядка также приняли участие более 11 тыс. военнослужащих Росгвардии и 5,8 тыс. сотрудников частных охранных организаций, более 11 тыс. членов народных дружин и 2,5 тыс. представителей казачества.

Сотрудники полиции продолжают нести службу в местах массового пребывания граждан, пишет ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в новогоднюю ночь общественный порядок на главной городской елке обеспечивали около 130 сотрудников полиции, казаки-дружинники и более 100 военнослужащих Росгвардии.

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